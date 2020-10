Juhtkiri | Keskerakonnal ikka juhtub? 

Ent nagu iga teisegi suurema summa annetaja puhul, tõstatub ka Tederi puhul õigustatud küsimus, kas ärimees võis oodata vastutasu. Seda enam, et 30 000 eurot läks peaministripartei poole teele enne seda, kui valitsus otsustas tema poja kinnisvaraarendusele anda soodsatel tingimustel laenu, ja teine 30 000 eurot, kui otsus oli kindel.

Rahasüst kulus Keskerakonnale kahtlemata ära, sest päev enne teist suurannetust selgus, et erakond peab tagastama Tallinnale 40 387 euro suuruse keelatud annetuse. Et ettekirjutus puudutas 2017. aasta kohalikke valimisi, siis on erakonnal üha raskem väita, et rahaasjades pöörati koos esimehevahetusega uus valge leht – pigem leiab sealt siiani liiga sageli halle toone, kus menetlemishuvi pole mitte üksnes võimuerakondadele pinnuks silmas oleval erakondade rahastamise järelevalve komisjonil, vaid ka õiguskaitseorganitel.

Selge see, et pidevas rahahädas võimuerakond meelitab tahmatult ligi tegelasi, kes haistavad „abipakkujatena“ võimalust omakasuks. Omaette küsimus on, miks ei näinud võimuliit selliste ebasoovitavate seoste tekkimist ette, ja laskis välja paista, et kriisipaketist raha jagamine toimub suuresti valitsuse suva ja mitte väga piiritletud kriteeriumite alusel. Mäletatavasti tekitas Porto Franco laenusaamine küsimusi juba enne seda, kui avalikkus Tederi suurannetustest midagi teada võis.

Paraku jättis Keskerakond seekordki kasutamata võimaluse küsimusi tekitavad annetused koheselt tagastada, mis tähendab üht kahest: erakonnal on altkäemaksusüüdistuste tõrjumisel varuks suurepärased selgitused, või on raha neile kallim kui võimalik mainekahju.