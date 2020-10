Ene Pajula | Kas uhke üksindus on meie parim kaitse, küsib mammi 

Väikeriik vajab sõpru

Mammil oli hiljaaegu üks huvitav kohtumine, kus üks proua talle ütles, et tema on ekrelane, aga see ei tähenda, et talle Mardi ja Martini käitumine meeldiks. Mammil läksid silmad suureks: kas siis polegi nii, et ütleme EKRE ja mõtleme Helmed, ütleme Helmed ja mõtleme EKRE. „Ei,“ kinnitas too proua. „Ja meid polegi nii vähe.“ Ent ta lisas kohe: „Aga nad teevad õigeid asju. No kas poleks siis õpilasmalev neid maasikaid korjata võinud? Pidid need olema just ukrainlased?“

Mammi ei laskunud temaga pikkadesse vaidlustesse, sest maasikakasvatajad on oma põhjused ise piisavalt hästi lahti seletanud. Mis mammi mõtlema pani, oli see, et kas me siis oleme tõesti nii väiklane rahvas? Keelame teistele seda, mida teised meile on lubanud? See, kuidas suvel need maasikakasvatajad riigist välja saadeti, oli nii karjuvalt ülekohtune ja mitte ainult ukrainlaste vastu, vaid ka meie endi põllumeeste suhtes. Kas me pole siis kordagi mõelnud, kui paljud eestlased on oma tulevasele jõukusele aluse pannud, töötades mõnda aega Soomes, Rootsis, Norras või Saksamaal? Ja tulnud siis tagasi ning rajanud oma firma või ka lihtsalt päästnud enese ja oma pere suuremast vaesusest? Ukrainlased teevad praegu ju sama. Mis põhjust on meil arvata, et nad iga hinna eest igaveseks siia jääda tahavad? Suuga teeb meie riik küll suure linna, et toetame Ukrainat nende püüdlustes läände integreeruda ja Venemaa survest vabaneda, aga tegelikult? Ja mis üldse teeb meid nii suureliseks, et uskuda, nagu oleks siin maine paradiis, kuhu kõik iga hinna eest pääseda tahavad? Ausalt öeldes tahavad omadki juba ära minna, ja need, kes on kaalunud tagasi tulemist, lükkavad selle pigem edasi.

Vahemärkusena olgu öeldud, et Martin lubas küll Eestist põhjamaade Šveitsi teha, mis oli hea mõte, arvestades, kuidas just Šveitsi paljurahvuselisus on olnud nende majandusliku edu pant, aga rohkem pole sellest ideest enam midagi kuulda olnud.

On veel üks asi, mis mammit praegu väga häirib, ja see on jõhker hoolimatus meie seniste sõprade suhtes. Väikeriigile on sõbrad eluliselt olulised, sõbrad on meie julgeoleku ainus pant. Nagu poleks me üksi jäämist oma ajaloos juba kogenud. Me ei saa oma sõpru valimatult solvata, eriti veel asja ees, teist taga, nagu seda järjepanu juhtunud on. Kas tõesti usub mõni erakond, et see aitab neil valimistel edukas olla? Ja kas tõesti on Eestis valijaid, kes arvavad, et uhke üksindus on meie parim kaitse?