FOTOD | MADE IN CHINA: Aasia „Kuldkiharake“ ületas Tallinna bussijuhi ootusi 

„Elektribussi juhtida on sama lihtne kui ükskõik millist teist, olgu see siis gaasibuss või tavaline diiselmootoriga buss. Mingeid erilisi erinevusi ei ole,“ ütles masinaga mööda Tallinna kilomeetreid mõõtnud bussijuht Imre Speek. Sõitjal on mehe sõnul samas veidi rahulikum: „Eelkõige on seal vaiksem, kuna puudub mootorimüra. Ja lisaks ei ole käikude vahetamisest tulenevaid jõnksatusi kiirendamisel ega pidurdamisel.“