Loe Eesti ja Rootsi ministrite kirjavahetust Estonia vraki teemal

Võin teile kinnitada, et Rootsi tahab Eesti ja Soomega tihedat koostööd teha, et tuua selgust küsimustesse, mis on hiljutise uue informatsiooni tulemusel esile kerkinud. Seetõttu tervitame me tööd, mille meie kolm ekspertametkonda Eestis, Soomes ja Rootsis Eesti Ohutusjuurdluse Keskuse initsiatiivil algatasid, eesmärgiga anda uuele materjalile esialgne hinnang.