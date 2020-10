Eesti uudised Mihhail Kõlvart tunnistab: „Küsisin dr Popovilt, kas ta on mõelnud haiglajuhi konkursil osaleda.“ Marvel Riik , täna, 14:47 Jaga: M

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Foto: Martin Ahven

„Suhtlesin dr Arkadi Popoviga hädaolukorra ajal ja ka teise laine saabudes, mis aga ei ole seotud Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimehe valimisega,“ ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kirjalikus kommentaaris. „Linna huvides on, et meie avalikel konkurssidel osaleks palju häid juhikandidaate. Küsisin dr Popovilt, kas ta on mõelnud haiglajuhi konkursil osaleda.“