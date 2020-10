Rainer Vakra | Unustage ära need mitme kilomeetri kaugusel asuvad pakendikonteinerid 

Eelmisel nädalal avaldati keskkonnaministeeriumi tellitud uuring, millest selgus, et jäätmete sortimises ei ole viimaste aastate jooksul muutusi paremuse poole toimunud. Pakendijäätmete osakaal segaolmejäätmete hulgas on võrreldes 2012. aasta uuringuga hoopis kasvanud! Järelikult on praegune jäätmekäitlussüsteem mäda.