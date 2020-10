Vannituba.ee avas ligi kolm korda suurema uue poe – sel puhul 20% soodustust! 

Kui varasemalt oli Vannituba.ee Tallinna esindussalong 60 ruutmeetri suurune, siis uus salong Järve keskuses on lausa 150 ruutmeetrit lai. Ettevõtte omaniku Aare Ringvee sõnul oli tavapärane, et kliendid vaatasid lemmiktoote kodulehel välja ning tulid seda salongi vaatama. Aga kahjuks kõik tooted ei olnud salongis näha. Nüüd on kohapealne valik laiem ja inimesed võivad tulla kaema.

„Kuna ruumi on ligi kaks korda rohkem, siis on meil omakorda kaks-kolm korda rohkem näidiseid. Saab vaadata ja käega katsuda dušinurki, vanniseinu ja dušiuksi (mida saab tellida nii standard kui ka omade mõõtudega), vannitoamööblit (enne oli 3 näidist, nüüd 14 näidist; lisaks erinevad peeglid) vanne (enne oli 5 näidist, nüüd 18). Samuti erinevaid valamuid, mida tellida nii standard kui ka omade mõõtudega,“ selgitab Ringvee.

Valikus on Euroopa päritoluga kvaliteetsed tooted: vannid Eestist ja Lätist, dušinurgad, vanniseinad, dušiuksed Leedust, vannitoamööbel Leedust, segistid ja aurusaunad Itaaliast.

Uue salongi avamise puhul on ka paljud tooted 20% soodsama hinnaga!

Kõige populaarsemateks kaupadeks on Ringvee hinnangul erimõõdus tellitud dušinurgad, vanniseinad ja dušiuksed. Põhjus on selles, et turul on väga vähe taoliste toodete pakkujaid, kes pakuvad ka omapoolset paigaldust.

Vannituba.ee paistab silma just sellega, et pakutakse individuaalseid lahendusi, aga ka transporti ja paigaldust. „Tallinnas ja Tartus, kus asuvad meie müügisalongid, on erimõõduga dušinurka, vanniseina või dušiust osta soovivatele klientidele mõõdistamine tasuta. See tähendab, et meie inimene tuleb teile koju ning kohapeal soovitab, milline toode sobiks milliste mõõtudega kõige paremini. Peale seda, kui toode on tehases valmis, lepitakse kokku paigalduse aeg. Meie toome toote kohale ja paigaldame,“ kirjeldab Ringvee. Lisaks pakutakse vana toote mahavõtmist ja utiliseerimist.

Kel on soovi, siis saab Vannituba.ee kaudu tellida ka vannitoaremonti, sealhulgas torutöid ja plaatimist.