7 soovitust pottsepa valikul 

Kerameus OÜ litsentseeritud pottsepp Sander Jänes toob välja 7 soovitust, mis aitavad leida just sulle sobiva pottsepa:

1. Kontrolli Pottseppade Liidu lehelt, kas pottsepal on olemas kehtiv kutsetunnistus. See on üks olulisemaid eeltingimusi kütteseadme teenuse pakkuja valikul. Vastavalt Tuleohutuse seadusele võib tahkeküttel kütteseadme ehitada vaid pottsepa kutsetunnistusega spetsialist.

2. Tutvu kindlasti pottsepa portfoolioga. Otsi internetist või palu pottsepal tutvustada oma varasemaid töid. Nii saad esmase aimduse, kas pottsepa ehitusstiil läheb kokku sinu visiooniga küttekeha välimusest ja ehituskvaliteedist.

3. Enne teenuse pakkuja välja valimist kohtu kindlasti pottsepaga. Silmast-silma vestluse käigus on võimalik hinnata pottseppa inimesena. Kuna mõne küttekeha ehitamine võib kesta kuu või rohkemgi, on väga oluline, et inimene kes sinu kodus nii pikka aega toimetab, on sulle ka inimesena vastuvõetav. Vestlus annab ka selguse, kas pottsepp mõistab sinu vajadusi ja soove küttekeha valikul, oskab juhtida tähelepanu olulistele küsimustele ning kas ta oskab anda professionaalseid soovitusi ja pakub välja erinevaid lahendusi.

4. Kui oled pottsepa välja valinud, lase tal kindlasti teha kirjalik hinnapakkumine. Küsi, kas pakkumine on lõplik ja sisaldab kõike vajalikku ahju, pliidi või kamina ehitamiseks. Kirjaliku ahju hinnapakkumisega väldid olukorda, kus tööprotsessi keskel või lõpus, küsib pottsepp sinu käest lisaraha näiteks utiliseerimise, lisamaterjalide vm eest. On loomulik, et mõnikord tuleb töö käigus ette muudatusi, kas ahju välimuse või sisemuse osas. Lisaks võib tulla ette ootamatusi ning sellest tulenevalt võib muutuda ka materjalikulu või tööaeg. Käitumiskord ette tulla võivate muudatuste osas leppige aga kokku enne küttekolde töödega alustamist.

5. Hea ja usaldusliku pottsepa-kliendi suhte tagab kirjalikult vormistatud leping. Ka suuline leping on leping, kuid konkreetselt kirja pandud pottsepa ja tellija õigused ning kohustused annavad mõlemale osapoolele suurema kindlustunde.

6. Peale töö valmimist on pottsepp kohustatud väljastama kütteseadme kohta ka ahjupassi ja kasutusjuhendi. Pea meeles, et kehtiva ahjupassi väljastamise õigus on seaduse järgi ainult 4. ja 5. tasemega kutsetunnistusega pottsepal.