KOMISTAD JA KUKUD: kes aitab kodus õnnetusse sattunud üksikut vanainimest? 

Iga 15. Eesti inimene on üksik pensionär, näitab sotsiaalkindlustusameti värske statistika: koos oktoobrikuu pensioniga maksti 115eurost üksi elava pensionäri toetust ligi 89 900 inimesele. See arv on üksnes viimase kahe aastaga kasvanud 10 000 eaka võrra.