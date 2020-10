Tivoli Tuuri töötajad peksid mehe poolsurnuks. Lauri Viikna: miks ta üldse tuleb öösel lõbustusparki?

Praeguseks Harju maakohtu vahi all olevad poolakad põhjendasid peksu sellega, et kahtlustasid kannatanut kõlarite varguses.

Üht poolakat kaitsva advokaadi Jugans Grossmanni väitel lõi tema klient kannatanule ainult paar korda rusikaga näkku, mis ei põhjustanud peale verise nina suuremaid vigastusi ning kannatanu oli lihtsalt nii purjus, et kukkus ise laulukaare pinkide peale.

Peksmise uurimist juhtiva prokuröri Kelly Kruusimägi sõnul pole hetkel enam tähtsust, kas kõlar varastati või mitte.

Eluohtliku tervisekahjustuse põhjustamise eest näeb seadus ette nelja- kuni kaheteistaastase vangistuse.

Tivoli Tuuri produtsent Lauri Viikna kommenteeris Õhtulehele, et teab juhtunust vaid nii palju kui lehes kirjutati.

Viikna sõnul ei ole tema kuidagi vahi alla võetud poolakatega seotud. „Inimesed ei saa aru, kuidas Tivoli Tuur toimib. Eestis ei ole ühtegi professionaalset karuselli ja ka mina ei oma mitte ühtegi karuselli. Need on välismaalt Eestisse toodud ja igal atraktsioonil on oma omanik ja meeskond. Neil on omad väljaõpped ja litsentsid ja mina ei puutu absoluutselt oma partneri töökorraldusse,“ seletas ta.

Antud juhtumiga seotud Tivoli Tuuril oli Viikna sõnul kõik samamoodi ja lõbustuspargis oli kohal kümme suuremat meeskonda erinevatest riikidest. „Need olid ühe konkreetse atraktsiooni meeskonna liikmed, kes arvatavasti tabasid varga ja nagu ise ka teate, siis inimene oli nähtavasti joonud. Mida ta üldse tuleb öösel lõbustusparki? Ju siis saadi varas kätte ja eks ta osutas vastupanu, proovis minema joosta, aga saadi kaare all kätte. Selline on minu hinnang,“ teatas Viikna kindlalt ja märkis poolakate kiiduks, et nood ei olnud politseile mingil moel vastu hakanud.

Enda sõnul poleks Viikna saanud omalt poolt midagi teisiti teha. „See on kõige vingem karusell ja kõige suurem. See on kogu maailmas töötanud, nii Hong Kongis kui Saksamaal. Karuselliga on kaasas õppinud meeskond, mis sellega igale poole kaasa liigub. Miks peaksin mina hakkama oma partneri töötajaid kontrollima. Igaüks vastutab ikka oma meeskonna eest ise,“ kommenteeris ta. Viikna sõnul on ta juhtunuga seotud partneriga suhelnud, kuid too teadvat toimuvast veel vähem kui tema.