LÕPLIKULT TERVE? Trump esines esimest korda pärast haigestumist kampaaniaüritusel 

Trumpil ja Bidenil on aega kolm nädalat, et kindlustada endale ameeriklaste hääled. Küsitlused viitavad sellele, et Bidenil on Trumpi ees umbes kümnepunktiline edu. Siiski on demokraadi juhtpositsioon mõnes olulises osariigis väiksem – näiteks Floridas on ta Trumpist keskmiselt ees 3,7 punktiga. Edu Floridas on äärmiselt olulise tähtsusega, sest Trumpile tähendaks sealne kaotus tõenäoliselt ka Valgest Majast lahkumist.