Roolijoodikul ühiskasulikust tööst viilida aidanud endine vallatöötaja läks kohtu alla 

Altkäemaksu võtmise süüdistusega on kohtu alla antud Viimsi valla endine heakorratööde abiteenistuja Olari Pint ja tema kolleeg, altkäemaksu andmise süüdistusega aga ärimees Ergo Haab. Nimelt kahtlustab riigiprokuratuur, et Haab hiilis talle joobes roolikeeramise eest määratud 480 tunnist üldkasulikust tööst kõrvale, makstes silma kinni pigistamise eest altkäemaksu kahele Viimsi valla heakorratööde abiteenistujale, Olari Pindile ja tema kolleegile. Kahtlustuse kohaselt vahetas omanikku kokku 589 eurot, neist osa müntides, on kirjutanud Eesti Ekspress. Pint ja tema kolleeg pidid altkäemaksu eest märkima üldkasuliku töö tehtuks.