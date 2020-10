Apteegis vaktsineeritu: perearstid, lõpetage apteekide süüdistamine ja lõhestamine 

Mõnede, õnneks küll üksikute, meedias üles astunud perearstide arvamusest jääb mulje, et ainult nemad ajavad õiget asja ja ainult perearsti juures peaksid inimesed vaktsineerimas käima. Ja kui perearstidel vaktsiini ei ole või nad pole seda õigel ajal hankinud, siis on kõik teised selles süüdi.

Mina patsiendina olen väga õnnelik ja rahul, et juba mitmendat aastat on minul ja minu perekonnal võimalus minna mugavalt apteeki gripi vastu vaktsineerima. Igapäevaselt tööl käivate inimestena saame seda teha just siis kui meile sobib. Võime vaktsineerima minna õhtul peale tööaega või soovi korral ka nädalavahetusel. Patsiendina olen väga rahul, et apteegid on loonud sellise võimaluse ja vaktsineerimise inimestele lähedale toonud. See peakski olema ju asja mõte, et teenus oleks inimestele võimalikult ligidal. Samuti on täiesti normaalne, et mul kodanikuna on vabadus valida, kus ma enda tervise eest hoolitsen.

Samamoodi on igaühe enda vaba valik otsustada, kas üldse ja kus end vaktsineerida. Kas teha seda perearsti juures, tööandja juures juhul kui selline variant on või hoopis apteegis. Minu perekond on valinud apteegi, sest see sobib meile kõige paremini, kuna see on meile kõige mugavam ja kiirem viis vaktsineeritud saada. Mulle meeldib, et saan käia õhtuse poeskäigu vahel apteegist läbi. Näiteks perearsti vastuvõtule saamine võtab tihtilugu nii pikalt aega, et olen selleks ajaks juba oma murele mujalt lahenduse leidnud. Apteegis ei lükata mind aga kunagi tagasi.

Ajakirjanduses on kurdetud, et sel aastal maksab vaktsineerimine paar eurot rohkem kui varasemalt. Tõsi, aga tervise nimel tehtud maksimaalselt 20-eurone investeering ei tee mind vaesemaks. Vastupidi, usun, et vaktsineerituna hoian edaspidi kokku haigekassa rahasid, mis läheksid minu võimalikele gripitüsistuste ravimisele. Usun, et olen vaktsineerituna tervem ja õnnelikum kui rasket grippi põdedes ning arstide uksi ning raha kulutades.

Kulla perearstid, palun lõpetage hädakisa. See ei vii teid eesmärgile lähemale, vaid lõhestab tervisevaldkonda ja paneb halba valgusesse neid inimesi, kes apteekides südamega tööd teevad. Ärge palun materdage apteeke ja apteekreid. See ei ole aus. Nemad teevad oma tööd ja oleme hoopis tänulikud, et nad on loonud meile kõigile sellise suurepärase võimaluse, et saame apteegis vaktsineerida.

Lõpetuseks, kallid perearstid, kas olete mõelnud sellele, et äsja möödunud koroonakriisi ajal kevadel, siis kui enamus kohti olid suletud ja paljud arstid olid oma vastuvõtud lõpetanud, olid just apteegid need, kes inimesi aitasid. Iga päev ja ka kõige raskematel hetkedel olid apteegid avatud. Nüüd kui koroonaviirus kimbutab meid taaskord ja salakaval gripp hiilib ligi, ka nüüd tulevad apteegid meile vastu ja lasevad enda ruumides vaktsineerida. See on neile lisatöö ja olen aru saanud, et tasu nad selle eest ei saa. Mõelgem korraks sellele. Mõelgem ka sellele, et lõppeesmärk on ikkagi paljude Eesti inimeste vaktsineerimine, mitte tüli üles kiskumine.