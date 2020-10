KODUKOOTUD TERRORISM: äärmuslaste jõuk plaanis Ameerika naispoliitiku röövida ja ära tappa 

Nähtavasti olid radikaliseerunud mehed vihased Michigani osariigis kevadel välja kuulutatud eriolukorra peale. Ehkki sealne ülemkohus leidis hiljuti, et iidvana seadus, mis andis kubernerile eriolukorras küllalt suure võimu, on praeguseks iganenud, saab enamikku Whitmeri kehtestatud piiranguid ja nõudmisi osariigi tervishoidu puudutava seadusandluse raames endiselt kasutada. Nii läkski: avalikes kohtades tuleb ikka kanda maski ning kinosaalid on kinni. Olenevalt maakonnast võivad piirangud muidugi olla kord leebemad, kord karmimad. Michigani lõunapoolsaare ülemine osa ning põhjapoolsaar (Upper Peninsula) on hõredalt asustatud ja koroonaviirusel on seal levikuks vähe võimalusi.