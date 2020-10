KIIRUGA JA RAPSIDES: riigi ootamatu lüke paneb vallajuhid raskesse olukorda. „Valikut pole. Lapsed ei saa abita jääda!“ 

„Tuleb tunnistada, et see on küll uus info, et juba 1. jaanuarist pihta hakatakse,“ ütleb Eesti linnade ja valdade liidu asedirektor Jan Trei (Isamaa). See ei olekski äramärkimist väärt, kui Trei poleks ise neist aruteludest omavalitsuste esindajana osa võtnud. Kui ametlik ettepanek kooskõlastamisele saadeti, siis liitu kirjasaajate hulgas polnud.