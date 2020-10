ISAMAA KÄSI PESEB ISAMAA KÄTT? Hiidlaste jaoks on kultuuriministeeriumil näpud põhjas, Viljandile leitakse raha küll 

Esmaspäeval kommenteeris kultuuriminister Vikerraadio eetris, miks ta küsib Viljandi Vabadussõjas langenute mälestussamba taastamiseks raha valitsuse reservist, mis peaks olema vaid erakorralisteks kuludeks. „Valitsus hindab, kui pakiline see teema on, ja vastavalt sellele otsustatakse. Kuidas valitsus reageerib, on mul raske öelda, aga kultuurilises mõttes oleks see kindlasti oluline, et kõigis maakondades oleks Vabadussõja monument,“ selgitas Lukas. Ilus sõnum, aga Eestis on senini üks maakond, kus mälestussammast pole – Hiiumaa – ja sealne rahvas sai vähem kui nädal tagasi ministeeriumist ninanipsu.