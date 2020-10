Kommentaar Jüri Ratas: "Eesti 2035" hakkab määrama riigi otsuseid Jüri Ratas , täna, 17:35 Jaga: M

Peaminister Jüri Ratas riigikogu ees. Foto: Robin Roots

Peaminister Jüri Ratas esitas täna riigikogule riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035", mis hakkab suunama riigi järgmise 15 aasta otsuseid ning saab aluseks nii eurotoetuste planeerimisele kui ka riigieelarve protsessile.Seda strateegiat on koostatud nüüdseks enam kui kaks aastat ja siia on andnud oma panuse ligi 17 000 inimest, sest Eesti pikaajaline vaade väärib laiapindset arutelu. Nende kahe aasta jooksul on toimunud üle Eesti ligi 30 töötuba, kus on saanud oma arvamuse välja öelda lisaks poliitikutele, ametnikele ja vabakonna esindusorganisatsioonidele paljud Eesti inimesed."Eesti 2035" koostamise protsess on olnud avatum kui poliitikadokumentide puhul tavapärane ja ma loodan, et selline koosloome saab edaspidi uueks normiks. Turvaline ja inimestega arvestav Eesti riik on kõigi ühine eesmärk."Eesti 2035" on igas mõttes põhialus meie järgmise 15 aasta otsustele. See on Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu koostööd toetav strateegia, mis seob tervikuks nii kõigi valdk