Vambola Paavo | Turismisektor vajab selgust 

Taavi Rõivase üksikud eralennud olid küll hambus, aga Ratase omad mitte. Tegelikult oli Stockholmis nakatumise oht oluliselt madalam kui Tallinnas.

Valitsus tõmbas reisiplaanidele vee peale

Reiskorraldajad said valitsuse segasevõitu signaalist aga aru, et puhkuselennud on nüüdsest lubatud. Oktoobrikuuks müüdi väljumistele Türki 2000 kohta. Tehti kulutused lennufirmale, hotellidele ja vastuvõtvale poolele. Ühe hetkega lendas kõik vastu taevast. Reisibüroodel ja reisikorraldajatel jääb nüüd üle kahjud alates kevadest kokku lüüa ja esitada arved valitsusele ning lõpuks ette võtta kohtutee. See puudutab nii bussi- kui lennugruppe. Türgi kuurortidesse lendamist oodati pikisilmi.

Valitsus on meil nii tark, et enam ei loe ka õiguskantsler Ülle Madise arvamus. Kes on vähegi geograafiat õppinud, teab sedagi: Rootsi asub Skandinaavias ja Türgi hoopis Aasias. Türgis on nakatumine mitu korda madalam kui meil. Kui terve Euroopa ei karda sinna lennata, siis miks eirame oma inimeste reisisoovi?

Ka Egiptuse lendude suhtes valitseb praegu teadmatus. Turismis on vaja selgust. Selles sektoris plaanitakse asju rohkem kui pool aastat ette.

Soomlane reisib suurema hirmuta

Lennu-Taavil on poliitilised abid ja kui neil pole tööl muud tarka teha, siis võiksid nad aeg-ajalt vaadata mida näitab flightradar24.com. Huvitav mänguasi. Helsingist lendavad juba Qatar, flyDubai, Turkish Airlines ja toimuvad lennud Bangkokkigi. Seda kõike saab näha Eesti taevast. Mida ja keda me kardame? Vantaa lennujaamas on koroonakoerad, mida on meil vastu panna? Tallinnas valitseb Eesti piirivalves piltlikult öeldes kiviaeg. Välismaalt saabujad täidavad ankeeti pastakaga, ajal kui kõik peaks olema digilahenduste peal.