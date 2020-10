Seisukoht | Jalgpallikoondis kui spordiriigi mõõdupuu 

Jalgpallikoondise kehvade esitustega kaasnev nördimus, mis võib leida verbaalse väljenduse kibedates fraasides nagu „Aga mida me siis ootasime?“ või „Mida nad seal teevad, kui mängida ei oska?!“ osutab samas ikkagi sellele, et jalgpall läheb meile korda ning olgu või alateadlikult, tunnistame jalgpallikoondise rolli riigi spordielu lipulaevana. Alahindamata teisi spordialasid ja teisi sportlasi – spordiriigi üheks mõõdupuuks on see, kui tema jalgpallikoondis on jõudnud maailmameistrivõistluste finaalturniirile.

Tõsi on see, et Raio Piiroja sugused võitlejad või Andres Operi masti väravakütid ei kasva meil puu otsas. Me võime sarjata jalgpalliliitu, et nad on jätnud noortetöö unarusse ja selle kibedaid vilju me praegu söömegi, kuid lõpuks laotakse (tulevase) jalgpalluri oskuste aluspõhi ikkagi klubides. Kas meie noormängijad omandavad oma klubides sellise jalgpalli-ABC, mis võimaldab neil hiljem jõuda mõnda tippliigasse ning sealt saadava kogemusega tõsta ka rahvuskoondise taset?