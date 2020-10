Peeter Järvelaid | Kas teadusrahastusest läheb iga euro asja ette? 

Noored haritlased, kes on haridustee alguses toetust saanud, on osanud seda panust vääriliselt hinnata. Kui ma 1991. aastal asusin õppima Saksamaa liitvabariiki, oli minu juhendaja just ülikooli rektori ameti maha pannud õigusajaloo professor, kes oli lapsena saanud päris palju kannatada teises maailmasõjas.

Kui minu õpinguaeg selles ülikoolis läbi sai, tunnistas minu juhendaja, miks ta võtab hea meelega enda juurde õppima just noori kolleege vabanenud Ida-Euroopast. Professori sõnul pidi meil olema veel väge ja tahet õppida. Tema käest kuulsin ma kurtmist, et uus heaoluühiskondade noorus ei oska vahel olla tänulik, kui ühiskond pingutab nende noorpõlve pikendamise nimel.

Meil on üsna palju noori inimesi, kes on õppinud maailma mõistes heades ülikoolides, aga seejärel istuvad kodus ja kurdavad, et meie riik (loe: ühiskond) ei oska neid väärikalt rahastada. Sellistel hetkedel tahaksin vastu küsida: aga mida oled sina konkreetselt andnud meie ühiskonnale, kes alles kolm aastakümmet ehitab end ümber vabaks riigiks?

Õigusajaloolasena ja pika staažiga ülikooli õppejõuna tahaksin öelda, et kallid kolleegid, küsides ühiskonnalt eneseteostuseks raha, peame teiselt poolt ka ise olema väga vastutustundlikud, et saaksime puhta südamega öelda, et iga eurot, mis meile on antud, oleme meie ühiskonna jaoks parimal ja ausaimal viisil kasutanud.

Kui Eesti sai tagasi iseseisvuse, rääkisin Saksamaal olles kolleegidele oma unistusest, et ka Eesti oleks saanud elada mõned aastakümned nii, et ei peaks eriti panustama relvastusse, nagu teise maailmasõja järel sai Saksamaa, sest sõja võitjad võtsid neilt õiguse omada armeed. Lihtne oleks ju arvutada, et kui Eestis kaitse- ning teadus- ja hariduskulud liita, siis oleksime oma panuse poolest sellisel tasemel, nagu on praegu Euroopa rikkamad riigid. Tõsi, esialgu poleks need panused reaalarvudes võrreldavad, sest meie ühiskonna võimekus pole veel suurte ja rikaste riikidega võrreldav. Praegu, kui valitsuskoalitsioon on planeerinud esimest korda teadusrahastuse uuele tasemele, oleme tegelikult juba selle koalitsiooni ajaloo annaalidesse kirjutanud.

Väga oluline on, et lisanduv raha on plaanis suunata noorteadlaste järelkasvu kindlustamisse. Kõrgkoolide tegevustoetust suurendatakse viis protsenti, et panustada akadeemilise järelkasvu tagamisse. Võin kinnitada, et mitmed ülikoolid pole järelkasvu koolitusse tõsiselt suhtunud, tehes seda sageli vaid paberil ja kulutades teadusele antavaid vahendeid ebaefektiivselt.