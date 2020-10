Hoiustamise riske aitab maandada Erial Indeks 

ERIALi nimi ei vaja hoiu-laenuühistute seas tutvustamist - tegu on ühe kõige suurema ja kiiremini kasvanud hoiu-laenuühistuga, mis varemgi innovatiivsusega silma paistnud. Pangandusest võrdlusi otsides võiks ERIALi oma julguse ja innovatiivsuse osas võrrelda LHV Pangaga.

Just ERIALI spetsialistid olid need, kes tänavu kevadel koroonakriisi saabudes otsustasid võtta ette põhjaliku hoiuste riskide hindamise mudeli loomise hoiu-laenuühistute seas.



Mõeldud-tehtud! Nelja kuuga töötati ERIALi kontorites Eesti oma ala parimate majandusteadlaste kaasabil välja põhjalik hoiuse riskide hindamise süsteem. Selle koostamisel mindi võrdleva info huvides ajas tagasi koguni 11 aastat. Ning kasutades muuhulgas Eesti Panga hoiu-laenuühistute kohta käivat statistikat, jõutigi välja lihtsa indeksini, mis sai nimeks ERIALi INDEKS. Hoiu-laenuühistu soovitab kõigile hoiustajatele jälgida seda indeksit kord kvartalis, sest just nii sageli hakkab see vastavalt majanduse viimast olukorda ning tulevikuprognoose arvesse võttes muutuma. Näidates hoiu-laenuühistute keskmist kaalutletud hoiuse protsendi määra.

Näiliselt lihtsa numbri taga arvestab keeruline valem kokku 37 hoiu-laenuühistute hindamiseks vajalikku finantsparameetrit, sh majanduses ja rahanduses iga kuu muutuvaid tegureid.



Indeks aitab hinnata riske



Hoiuse protsendi keskmist kaalutletud määra ehk indeksit, saab peale finantsspetsialistide iseseisvalt vaadata igaüks. Näitajaid, mille alusel indeks kujuneb, on seal palju. Ja kuigi tavainimesel polegi ehk vajalik keeruka süsteemi kõiki eripärasid teada, saab ta seda siiski teha aadressil: indeks.erial.ee



Tegelikult piisab hoiustajatele, kes soovivad enne raha tähtajalist paigutamist hoiu-laenuühistutesse saada kindlust oma hoiuste turvalisuse osas, jälgida vaid ühte numbrit: ERIAL INDEKSit. Näiteks käesoleval hetkel on see 5.94% (vt. Joonis 1).

Joonis 1 (vasakul) ja Joonis 2 (paremal)

Mida see number õigupoolest tähendab?

Indeksi mõte on aidata hoiustajal mõista turgu ja võrrelda erinevaid hoiu-laenuühistuid. Kui keegi pakub sellest indeksist kõrgemat intressi, tasuks hoiustajal kindlasti oma tähelepanu teritada. ERIALi spetsialistide sõnul ei ole ka kõrgem intress midagi lubamatut või halba, küll aga tasuks hoiustajal sel puhul huvi tunda, kas ühistu poolt väljastatud laenud on ikka usaldusväärselt tagatud. Kõige kindlam tagatis on sellistel puhkudel kinnisvaraline hüpoteek, mis on seatud hoiu-laenuühistu kasuks.

Kui mõni hoiu-laenuühistu pakub turul tähtaajalist hoiustamist indeksist madalama protsendi määraga, siis oleks samuti hea, kui tema välja antud laenud oleks tagatud kinnisvaraga. Kuid sobivad ka muud klassikalisemad tagatise liigid (vt. Joonis 2).