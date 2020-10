TERAV ELAMUS: vorsti söönud mees leidis hamba alt nõela 

„Oleks mina selle alla neelanud, siis oleks see vahest hea õnne korral samamoodi välja ka tulnud, aga oleks olnud ka võimalik, et see jääb näiteks soolestikku ja tekib raske põletik," räägib Jüri. "Mõte, et see oleks võinud lapsega juhtuda, on õõvastav.“

„Praeguseks hetkeks oleme tänu saadetud fotole tuvastanud, et tegu on ilmselt loomade vaktsineerimisel purunenud süstlanõela otsaga mis on kahetsusväärselt läbinud kõik metallidetektorid ning lõpuks jõudnud tootesse. See on ka meie jaoks väga häiriv, arvestades, et varasemast sellist asja ei meenu,“ selgitab Vinogradov. Ta kinnitab, et juhtumist on teada antud ka konkreetsele tooraine tarnijale.