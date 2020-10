VIDEOINTERVJUU | Hannes Võrno: kõrgharidusega matse ja mölakaid on kõik kohad täis ja see on kurb 

Hannes, viimasel ajal on sinust üsna vähe kirjutatud. Miks?

Kirjutatakse ikka, aga ma pole ajakirjanikega kokku saanud ja nendega rääkinud. Olengi selle kategooria inimene, kellest lihtsalt vahest kirjutatakse.

Kas Afganistanis juhtus midagi?

Ei, ma nägin lihtsalt täiesti selgelt kuidas tüüpilise lääne inimese, kelle hulka kuuluvad ka meie kaasmaalased eestlased, hoiakud on hästi süstematiseeritud. Need on kandilised ja vaenulikud nende suhtes, kellel on teistsugune taust või kultuurifoon. Mind hakkas häirima see, mis mind juba ammu häirib lääne kultuuri juures. Inimestelt nõutakse ja aetakse väga palju taga. Tahetakse, et nad oleksid kõik meeletult targad. Käiksid ülikoolis ja oleksid diplomitega. Samas, keegi ei tegele ammu enam kasvatusega. Selliseid kõrgharidusega matse ja mölakaid on kõik kohad täis. See on kurb.

Mulle meeldib kui kasvatus käib haridusega kaasas. Need on nagu kaks venda. Kui üks on puudu, siis kahese paadiga kuskile ei sõua. Ma tunnen võibolla mingisugust kutset. Ma tunnen araabia kultuuri vastu huvi ja ma ei häbene nende inimeste käest selle kohta küsida. Ma isegi julgustasin oma araabia keele õpetajat, et ära pelga tunnis rääkida ka natuke religioossetel teemadel, kaasaravatud islamist. Sest õppida araabia keelt, puudutamata sõrme otsagagi nende usku, ei ole mingisugust mõtet. See on sama nagu rääkida eesti köögist ja jätta puutumata must leib.