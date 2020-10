Beebidele unenõustamise teenust pakkuv Ketlin: vanemad arvavad, et lapse esimestel eluaastatel ei peagi magada saama – see pole tõsi! 

Ketlin õppis ülikoolis keskkonnatemaatikat, kuid tegi ühel hetkel täieliku kannapöörde. „Minu soov oli maailma keskkonnaprobleemidest päästa, aga lapsed suunasid mind kuidagi teisele teele. Niisiis läksin vahepeal õpetajaks õppima,“ selgitab Ketlin. Ta jõudis pool aastat õpetaja olla, kui jäi kolmanda beebi ootele. Kuna nii tema kui kaasa eelistasid koduseks jääda, tuli naisel oma tööst loobuda. Sealt saigi alguse Ketlini ettevõte Beebiuni OÜ.

Esimese beebi unerütm kurnas ära

Nelja lapse ema Ketlin tunnistab, et tema esimene beebi ei maganud esiti kuigi hästi ning seetõttu hakkaski ta kõnealust temaatikat uurima. „Praegu ei elata ju enam põlvkonniti koos ning vanaemasid-vanaisasid pole abis. Kui saad beebi, ei ole sul erilisi eelteadmisi – näiteks kui minu esimene laps sündis, sain alles haiglas teada, et ta tahab öösel ka süüa,“ räägib Ketlin. „Võisin esimest beebit tunde ja tunde magama panna… Lõpuks uinus, aga siis hakkas jälle nutma. See oli nii kurnav ning mõtlesin, et midagi on paigast ära. See ei saa ju normaalne olla.“ Esimesi raamatuid lugedes sai ta nippe, kuidas beebit efektiivselt magama panna. Praeguseks on ta aga läbinud välismaise unenõustamise koolituse, et saada sertifitseeritud unenõustajaks.

„Jah, levinud on veendumus, et ära unistagi, et saaksid lapse kahel esimesel eluaastal hästi magada. Tegelikkuses on seda võimalik mõjutada – näiteks kõik minu lapsed on maganud öösel hästi, kuigi nad on loomult väga erinevad,“ nendib Ketlin.

Nüüdseks pakubki Ketlin klientidele nõustamist: kuidas beebi magama saada, mil moel vähendada öiseid ärkamisi ning kui palju und laps ikkagi vajab. „Süsteem on niisugune, et klient pöördub minu poole ja räägib lapse uneharjumustest. Näiteks, kuidas beebi magab, millal sööb ja millised ootused vanematel beebi unele on. Koos vaatame üle, kas vanema taolised soovid on beebi vanusest lähtuvalt õigustatud ja kuidas selleni jõuda,“ seletab Ketlin. Asjatundja loob terve perekonna tegemistest tervikliku pildi ning annab sellest johtuvalt nõu. „Olen ajakirjandusest lugenud artikleid nippide kohta, kuidas beebi efektiivselt magama panna. Und mõjutavad väga paljud tingimused ja tihtipeale ühest muudatusest ei piisa, et unekvaliteeti parandada,“ osutab Ketlin.

Nelja lapse ema suudab efektiivselt kodust töötada

Ketlin toonitab, et lapsevanem ei tohiks hakata end kellegi teisega võrdlema – iga beebi ja tema pere on erilised. Meetodite kasutamisel tuleb aga olla järjepidev. „Beebiune suunamiseks on erinevaid viise. Minult saab vanem küll nõuandeid, kuid nende rakendamisel on vaja olla järjepidev! Lõpptulemus sellest sõltubki,“ lausub Ketlin ja lisab: „Alati on suur rõõm, kui lapsevanem kirjutab kuu aega pärast soovituste rakendamist, et beebi magab lõpuks nagu taheti."