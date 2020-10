Eesti uudised JUHT VALITUD KONKURSITA? Kõlvart näeb uue haiglajuhina Arkadi Popovi Marvel Riik, Kadri Kuulpak , täna, 14:30 Jaga: M

LINNAPEA SOOSING SOOSIB: Lääne-Tallinna keskhaigla nõukogu liige Peeter Mardna sõnul on Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart haigla järgmiseks juhiks valinud regionaalhaigla kiirabikeskuse juhi Arkadi Popovi. Foto: Kollaaž (Martin Ahven, Stanislav Moshkov, Robin Roots)

„Juht on paika pandud linnapea [Mihhail Kõlvarti] poolt, kui tegi ühele kolleegile ettepaneku kandideerida. See on kolleeg, kes on meil kogu aeg olnud pildil seoses koroonaga,“ räägib Lääne-Tallinna keskhaigla nõukogu liige Peeter Mardna Arkadi Popovist, kes tegutseb praegu regionaalhaigla kiirabikeskuse juhatajana.