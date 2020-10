700 INIMEST KARANTIINI: Jyväskylä koguduse usuüritusest tekkis koroonakolle 

Soome terviseameti uurimise järel selgus, et enamus Jyväskyläs tuvastatud koroonajuhtumitest on seotud 27. septembril toimunud usuüritusega, millest võttis osa enam kui 100 inimest. Ehkki terviseametil on õnnestunud kõik üritusel viibinud inimesed tuvastada ja neile koroonatest teha, on viirus juba laiemalt levinud. Koldega on seotud vähemalt 50 nakatumist.