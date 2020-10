SURNUTEST TOHIB VAID HEAD RÄÄKIDA?!: konkurentsiamet keeldub uurimast tegevuse lõpetamisest teatanud Apteekide Koostöö Hulgimüügi tehinguid 

„Sotsiaalministeerium on täheldanud, et Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ on töötajate arvu arvestades ebaproportsionaalselt suure turumahuga, võrreldes teiste ravimite hulgimüügiga tegelevate ettevõtetega,“ kirjutas Jesse 11. septembril konkurentsiametile saadetud kirjas, kus palus ametil hinnata Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ seotust teiste ravimite hulgimüügiga tegelevate ettevõtetega (sh ka sisseostetavate põhiteenuste kaudu) ning anda hinnang, kas teenuseid ostetakse võrreldavate turuhindadega.

Ehkki Jesse oma kirjas otsesõnu ühtki nime ei nimeta, on ilmne, et just Magnumist tuleb otsida tehinguid, mida Jesse konkurentsiametit soovis uurima panna. Varasemast on teada, et Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ pole tavaline ravimite hulgimüügifirma.

Nad ei osta ravimeid ravimitootjatelt ega maaletoojatelt. Ravimid, mida Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ apteekidele (üldjuhul Südameapteegi kaubamärki kandvatele apteekidele) edasi müüb, pärinevad Magnum Medical OÜ-lt. Samuti pole Apteekide Koostöö Hulgimüügil oma ladu, kus ravimeid hoida ja apteekidesse vastavalt tellimustele laiali saata. Sellegi töö teeb ära Magnum. Magnumi ettevõttetelt tuleb ka kogu vajalik IT tugi.

Kümme päeva pärast Jesse kirja saatis Apteekide Koostöö Hulgimüügi juhatuse liige Maikki Lemetti apteekritele kirja, milles teatas, et ettevõte lõpetab 1. novembrist tegevuse. Mõni päev hiljem pressiteate vahendusel täpsustas Lemetti, et tegu on omanike otsusega. Magnumi kontsern teatas omakorda, et nemad hakkavad edasipidi teenindama neid apteeke, kes seni olid oma ravimid tellinud Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ käest.

Läinud nädala reedel, 7. oktoobril, vastas konkurentsiamet Jesse palvele vendade ravimifirmasid lähemalt uurida, eitavalt. "Kuivõrd Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ on teatanud, et lõpetab alates 01.11.2020 oma tegevuse, siis ei ole Konkurentsiametil põhjust viidatud ettevõtja tegevust, turuosa ja seoseid teiste turuosalistega enam põhjalikumalt analüüsida," seisab konkurentsiameti peadirektori Märt Otsa allkirjaga vastuses.