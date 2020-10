Eesti uudised KUUS UUT PANKA EESTISSE?! Hoiu-laenuühistud saavad karmi järelevalve ning hoiustajad riikliku tagatise Priit Pärnapuu , täna, 11:25 Jaga: M

Võib küll kiruda hoiu-laenuühistu ERIALi kahtlasi tehinguid, kuid selle massiivne reklaamikampaania on vaieldamatult suurendanud eestlaste teadmist, et hoiu-laenuühistud on üldse olemas. Ka ERIALil on hoiuseid nii palju kogunenud, et tuleb hakata pangaks. Foto: Merilin Ulm

Kõik hoiu-laenuühistud, millel on hoiuseid vähemalt viie miljoni euro väärtuses, peavad aasta pärast finantsinspektsioonilt taotlema panga tegevusloa ja alluma sealt edasi riiklikule järelevalvele. Täna on nii suuri ühistuid Eestis kuus. Pangana tegutsemine tähendab ka seda, et hoiused on edaspidi 100 000 euro ulatuses riiklikult tagatud − kui pank kõrbeb, siis hoiustaja saab raha kindla peale tagasi.