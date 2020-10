ILMAPROGNOOS | Tulev töönädal on kõle ja tuuline 

Lumetorm Cora Tormise ilmaga Merivälja muulil Foto: Alar Truu

Esmaspäevaks koondub madalrõhkkond Skandinaavia kohale ja ulatub servaga ka Läänemerele. Selgemat taevast on vaid laiguti, sest õhk on ikka võrdlemisi niiske, tuul raugeb ega aita ka pilvekihti hajutada. Nõrga vihma võimalus on üksikuis paigus. Õhtu poole võib laialdasemalt vihma piserdada. Õhutemperatuur on päeval 10..13 kraadi.Teisipäevaks laienevad vihmapilved öösel üle Eesti. Tuul on nõrk. Päeva peale on meil vihmahooge ja tuul pöördub põhjakaarde. Võib jõuda jahedam õhumass ja õhutemperatuur langeb öösel 4..9, rannikul on kuni 11, päevasooja 9..13 kraadi.Kolmapäev võib üsna kõledaks kujuneda. Kui põhja poolt tugevnev kõrgrõhkkond tuule kirdesse pöörab ja ööks taevas selgineb, siis langeb temperatuur õhus 1..6, maapinnal alla 0 kraadi, rannikul on kuni 11 kraadi. Õhutemperatuur on pilvise taeva all 9..12 kraadi. Kõledust lisab tugevaks tõusev kirdetuul.Neljapäeval jääb Eesti tõenäoliselt kahe rõhuala piirimaile. Taevas võib küll üsna pilvine olla, aga vihma sajab vaid üks