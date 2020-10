Toit ununes pliidile: turvatöötaja päästis maja tulekahjust 

Tulekahju häireteate tuli kell 16.12 ja G4S võttis kohe majaelanikuga ühendust. Viimane polnud parasjagu kodus, kuid talle meenus, et oli vist toidu pliidile unustanud. Kohale saadeti patrulli ja turvatöötaja nägi akendest, et toad on suitsu täis. Elaniku juhiste järgi pääses turvatöötaja hoonesse, leidis köögist potis kõrbeva toidu, võttis selle pliidilt, keeras pliidi kinni ja hakkas ruume tuulutama, rääkis G4S kommunikatsioonijuht Reimo Raja. Päästeameti abi vaja ei läinud.