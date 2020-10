Juhtkiri | Paigalseis pole edasiminek 

Peaministripartei puhul piirdus Jüri Ratas saavutuste ettelugemisega. Mida on meil aga hakata peale teadmisega, et on õnnestunud kokku saada riigieelarve või et pensionitõus ikka tuleb, kuigi kaugelt väiksem kui algselt lubatud. Keskerakonna avaldus teaduse ja hariduse tähtsusest olukorras, kus õpetajad ähvardavad palkade külmutamisega tõttu jälle streigiga, mõjus aga lihtsalt ebaadekvaatsena. Küll oli Ratasel õigus, kui ta nentis, et kohtukaasuste tõttu on maksmine on erakonnale olnud väga ränk. Vaevalt neile sel puhul siiski kaasa peab tundma, sest kes neid sundis üle jõu elama? Nüüd saavad nad proovida teha ilma rahata valimiskampaaniat, mis põhineb puhtalt erakonnaliikmete entusiasmil.

Asjaolu, et Isamaa volikogul jagasid võrdseina intervjuusid nii Isamaa juht kui erakonnasisese Parempoolsete grupeeringu juht näitab, kuivõrd ühtne on see erakond tegelikult. Seederi suureline jutt, et opositsiooni kriitika ja sisutühjad algatused ei vii riiki edasi, paneb omakorda küsima, kuivõrd viib Eestit edasi taoline ärplemine? Seederi enda tõe hetk saabub üsna pea, kui selgub, kas aastatepikkune pensionireformi ponnistus läheb läbi.

Nii tsentristide kui Isamaa ühisnimetajaks olid küll mured omaenda erakonna püsimajäämise ja hakkamasaamise pärast, aga milline on nende mure Eesti tuleviku pärast? Või ongi õigus Eesti 200 juhiks tagasi valitud Kristina Kallasel, et valitsus ei tegele enam isegi peenhäälestusega, vaid on võimul vaid seetõttu, et tahavad olla võimul? Kui Kallas nendib, et „Eesti tänane olek on seisak. Pusserdamine. Sahmimine. Tülitsemine. Mitte toimivatest asjadest kinni hoidmine. Mineviku ülistamine. Hirm muutuste ees“, siis on raske leida argumente, et talle vastu vaielda, eriti aga kahe võimuerakonna volikogude enesega rahulolu valguses.