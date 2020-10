Kuidas on seotud Kim Kardashian ja Mägi-Karabahhi lahingud? 

Samas on Ühendriikides kerkimas skandaal pärast seda, kui Armeenia juurtega tõsielutelevisioonikuulsus Kim Kardashian-West teatas Twitteris, et annetas miljon dollarit USAs tegutsevale organisatsioonile Armenia Fund, kes muu hulgas tegutseb humanitaarabi andmise ja infrastruktuuritöödega Mägi-Karabahhis, armeeniapäraselt Artsahhis. Internetiportaal TMZ kinnitab, et annetusi on teinud ka teised Kardashianide pereliikmed.