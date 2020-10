Peeter Olesk | Kättesaamatu teadus 

Teadus kui poliitkaup

Paraku tekib mul sageli see halb tunne, nagu otsustaks riigivõim teaduse üle Eestis esmajoones selle põhjal, mis kui palju maksab. Teadust võib tõepoolest käsitada ka kaubana, aga inimene, kes nii teeb, ei oska õieti muud kui sättida teadus letile. Kirjutamata siin teiste eest, olen ma omalt poolt jonnakalt veendunud, et teaduse kui väärtuse paneb paika too ühiskondlik resonants, mille ta tekitab ja mille üheks avaldumisvormiks on asjaosaliste suutlikkus võtta teaduse kohta sõna rahalistest kulutustest lahus.

Selle vormi konkreetseks kujuks võib olla nn. monograafiline arvustus, biograafiline kokkuvõte, pühendusteos, lugemisnope, intervjuu – kujusid on palju. Ma täpsustan: kujusid on palju teoorias. Praktikas leidub neid väga vähe. Kui vähe, sellest annavad mõnesuguse ettekujutuse Eestis ilmuvad (pool)teaduslikud ajakirjad. Ettekujutus võib olla koguni väga täpne, pilt on igatahes halb.

Kui suur on must auk minu halva tunde taga? Igatahes on see auk mitmekorruseline, üheks see, et tüüpiline eesti teadlane ei oska oma tööst rääkida ei avalikkusele ega ka otsustajatele. Tuleb säärase teadlase juurde uurimiskeskusesse rahade jagamise üle poliitiline otsustaja ja mida ta kuuleb? Ei muud kui pajatusi iidamast ja aadamast. Kui ta ei kuulegi, mida ta siis näeb? Tehnoloogilise saavutuse katseeksemplari ilma kinnitatud patendita või uurimisskeemi simulaatoril või ka mikromudelil koos joonestuse või diagrammiga.

Veelgi halvem on olukord teadusega mujal maailmas. Kui me tahame, et Eesti elu oleks teaduspõhine enamaks kui jutujätkuks, siis tuleb meil tunda ka teadust teistes riikides sel kujul, nagu ta seal parajasti on. Suurel määral on see muide puhtpoliitilinegi probleem. Kui sageli on Eesti vabariigi parlamendis tõstetud üles küsimus, missuguste raskuste ees seisab näiteks ajaloo-uurimine Vene Föderatsioonis? Vastus on ümmargune null. Kui tihti on võetud sealsamas kõneks ajaloo-uurimine idaslaavlaste ajaloolises ümbruskonnas, niisiis ka hoopis teistsuguste rahvaste keskel? Vastus on taas null.

Miks on Venemaal ja üldse meist kas idamal või lõunamal avaldatav uusim venekeelne akadeemiline trükisõna, kui ta pole just stalinismi apologeetika, Eestis uskumatult vaevaliselt kättesaadav? Läänes ilmuv teaduslik kirjandus jõuab Eestisse minimaalselt kuu aja jooksul, Austraalias kirjastatu jõuab siia kahe kuu kestes, siinsamas kõrval publitseeritav Vene raamat tuleb (kui tulebki!) Eestisse alles ligikaudu pool aastat pärast tellimuse esitamist. Kes kannatab? Meie teaduslikud raamatukogud, ent mitte palju vähem ka vene teadus ise. See, mis on Venemaal teadusena lubatud, ei tohi olla Eestis keelatud või me ei ela avatud ühiskonnas!

Kuulugu idaslaavlaste etnogenees pealegi niisuguste teaduslike probleemide hulka, millest meil puudub kohustus arvata, et mõni riigikogu liige oleks selles vallas asjatundja. Kuid teadusena on käsitatav ka statistika ja sellega puutub kokku meie parlamendi iga liige. Millega siis seletada, et seesama parlament on võõrastavalt leplik kõiges, mille ülesandeks on saada kätte värskeim statistiline läbilõige meie elust ja arengujoontest?