Toomas Alatalu | Enne Karabahh, nüüd aga lihtsalt asi 

Need kolm on USA, Venemaa ja Prantsusmaa, ent mitte Inglismaa, kes esimese maailmasõja lõpus oli isegi vägedega kohal Aserbaidžaanis ja toetas viimasele kasulikke otsuseid vaidlusaluses piirkonnas, milliseid Moskva järgnevalt kinnitas. Londoni poliitmängud seal 1918.-19.a. on kõrvutatavad brittide samaaegse tegevusega Tallinnas loodud Loode-Venemaa valitsuse ja Eesti vabariigi valitsuse suhete kujundamisel. Sestap nad ka 1994.a. kolmiku tekkimisel kõrvale jäeti ja mõni ime, et end vähemuses tundev Bakuu üritas nüüd iga hinna eest saada neljandaks käeks Türgit. Moskva dokumendi viimane punkt kinnitab senise formaadi kehtivust ehk siis – osalejate ringi ei laiendata.

Aserbaidžaan meenutab alati nelja ÜRO Julgeolekunõukogu 1993.a. resolutsiooni, et tõdeda - neist pole olnud mingit tolku. Seejärel läks sõja lõpetamine õnneks OSCE katuse alla ja see sündis 5.-12. mail 1994. Esmalt kirjutasid Biškekis (Kõrgõzstani pealinnas) relvarahu kokkuleppele alla Armeenia, Aserbaidžaani ja Mägi-Karabahhi (MK) esinduskogude juhid ja see oli esimene kord, kus Bakuu tunnustas MK olemasolu. Seejärel viidi dokument üheksas eksemplaris Bakuusse, Jerevani ja Stepanakerti, kus poliitikutele lisaks andsid allkirjad kolm kaitseministrit. Seejuures oli igal allakirjutajal õigus valida „isikliku vaenlase“ allkirjata koopia, sest - kehtib kõikide koopiate summa!

ÜROs siiski hääletati veel kord „Aserbaidžaani okupeeritud territooriumite“ üle ja see toimus Peaassambleel 14. märtsil 2008. Bakuu õigust kõik (MK+ piirnevad alad) tagasi saada toetas 39 riiki (34 moslemiriiki ja Colombia, Gruusia, Moldova, Serbia ja Ukraina), vastu oli 7 (Angola, Armeenia, India, Prantsusmaa, Venemaa, USA, Vanuatu) ja 100 riiki (Euroopa Liit, Hiina jt.) loobusid hääletamast. OSCE Minski grupp ehk Washington, Moskva ja Pariis teatas enne vastuhääletamist, et resolutsioon 62/243 pole piisavalt probleemi lahendav ja lubas ise midagi paremat välja pakkuda.

See sündiski, ent mitte ÜRO liinis, vaid maailmamajandust vedavate riikide ehk G8 tippkohtumisel L’Aquilas 10. juulil 2009. Selgelt tänu uustulnukale – USA presidendile Barack Obamale, kes just oli teatavaks teinud oma uue Lähis-Ida (Palestiina) poliitika. Talle sobis partneriks Venemaa president (mai 2008 - mai12) Dmitri Medvedjev, kes ikkagi näitas kohati teistsugust välispoliitilist käekirja kui tema eel- ja järelkäija. Kolmandaks käeks oli samuti ambitsioonikas Prantsuse president (2007-12) Nicolas Sarkozy, kes just oli vormistanud Vahemeremaade Liidu, mis on ju liit kristlaste ja moslemite vahel. Igal juhul oli see üllatus, et globaalsete probleemide kõrval leidsid kolm maavärina üle elanud linna toodud liidrit aega avalduseks „Aserbaidžaani okupeeritud alade“ asjus, ent nii see oli ja sündis ka paras poliitiline maavärin.

Obama-Medvedjevi-Sarkozy sõnul tuli (1) tuua ära Armeenia väed Mägi-Karabahhile lisaks okupeeritud aladelt; (2) anda MK-le ajutine garanteeritud julgeoleku ja omavalitsusega legaalne staatus; (3) luua MK-d ja Armeeniat ühendav koridor;(4) MK tulevane staatus määratleda rahvahääletuse teel; (5) kõigil ümberasunud isikutel ja pagulastel on õigus tagasi pöörduda oma elupaikadesse; (6) julgeoleku tagamiseks on võimalik ka rahuvalvajate kasutamine.

Mainitud kolmik kordas neid printsiipe ka 2010.-11.a. toimunud G8 kohtumistel, ent siis puhkes Araabia kevad ja kahel presidendil tulid kohad loovutada. Järgnesid sündmused Ukrainas ja Venemaa sõjakäik Süüriasse, mis sünnitas nii Venemaa-Türgi sõjalise liidu seal kui ka nende sõjalise ja geopoliitilise rivaalitsemise kogu piirkonnas. Selle loogiliseks osaks sai ka Türgi-Aserbaidžaani koostöö viimine kõrgemale tasandile.