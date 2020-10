VIDEO | Saage tuttavaks: maailma pikimate jalgadega neiu 

Maci oli sündides üsna tavapärast mõõtu, räägib tema rohkem kui 30 sentimeetrit lühem ema. Kui aga paar aastat tagasi mindi tüdrukule retuuse ostma, siis tuli välja, et poes polnud midagi nii pikkade neidude jaoks. Rõivaese tuli tellida. „Küllap tuleb see kõik tüdruku geenidest. Ka tema isa ja vennad on päris pikad, ainult mina olen lühikesevõitu,“ ütleb ema.

„Mind ei ole kunagi narritud sellepärast, et olen nii pikkade jalgadega. Küll aga naerdakse mu pikkuse pärast,“ on Maci tunnistanud. „Aga ma olen veendunud, et pikkus on naiste uhkus, mitte mingi narrimise asi,“ ütleb ta, tunnistades samas, et autosse on nii pikal tüdrukul raske pugeda ja sageli on ka toauksed tema jaoks liiga madalad. „Samas on võrkpalli mängides pikkusest palju kasu,“ ütleb ta optimistlikult.