MIDA TEHA ANDEKA LAPSEGA? Kas lasta õppida omavanustega või viia katsetama vanemasse klassi Asso Ladva , täna, 16:09

EMA JA ISA KORRALDASID: Joosep Ress jättis kolmanda klassi vahele, sest tema vanemaid pani muretsema poja rahmeldamine koolitunnis. Foto: Aldo Luud

„Küsimus ei ole selles, kas viia andekat last kiiremini haridussüsteemis edasi, vaid millal ja kuidas seda teha. Erinevad teadusuuringud on tõestanud, et kiirendamine on üks efektiivsemaid meetodeid eakaaslastest oluliselt kõrgemate võimetega laste arengu toetamisel. Aga iga inimene on erinev ja ühte mudelit siin ei ole,“ ütleb Viire Sepp, kes on juba aastaid tegelnud andekate haridusega seotud teemadega.