MILJARDÄRIST SAI MUSTAMÄE ÜÜRNIK: presidendi sõbra raha põles Marokos ja Brasiilias ära 

2017. aastal 24. augustil helises Tallinna Rävala puiestee korteri uksekell, nuppu vajutas korteri omanik, sest üürnikud Margus ja Külli Reinsalu polnud alates maikuust sentigi üüri maksnud. Külli Reinsalu ei avanud ust hoolimata sellest, et omanik teatas korteri ülevaatamise soovist ette. Uks avati alles siis, kui saabus politsei. Sama aasta oktoobri algul tagastasid pikka aega Rävala puiesteel elanud Reinsalud siiski korteri, mille igakuine üürimakse pidi olema 1380 eurot kuus. Kohus mõistis neilt omaniku kasuks välja üle 13 000 euro. Reinsalud kaebasid omakorda üürileandja peale, teatades, et too tekitas neile 20 000 euro suuruse kahju. See seisnevat selles, et pesumasin oli pikemat aega rikkis ja korterisse jäi maha nende massaažitool. Omanik aga kinnitas, et on palunud Reinsaludel korduvalt massaažitool ära viia. Kohus uskus omanikku.