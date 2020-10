USA presidendi arst: Donald Trump pole enam nakkav 

Küll aga ei öelnud Conley, et president oleks täielikult sümptomitest vaba. Ta kirjutas, et Trumpil pole olnud palavikku üle 24 tunni ning kõik teised sümptomid "on paranenud".

Valge Maja rõdult kõnelenud Trump ütles eile kampaaniakõnes, et enesetunne on tal väga hea ning avaldas arvamust, et koroonaviirus taandub. "Meie rahvas alistab selle koleda Hiina-viiruse. See kaob," rääkis president.