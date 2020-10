RAKETID VÄLJA: Põhja-Korea esimene paraad üle kahe aasta toimus öösel 

Põhja-Korea kasutab oma paraade tavaliselt uute rakettide ja relvade näitamiseks. Ekspertide sõnul ilmnesid laupäevahommikuse sündmuse ajal mandritevahelised ballistilised raketid, vahendab BBC.

See on riigi esimene paraad kahe aasta jooksul ja see toimub vaid nädalaid enne USA presidendivalimisi.

Pärast seda, kui president Donald Trump ja Kim Jong-un pidasid oma esimese tippkohtumise 2018. aastal, ei ole Põhja-Korea oma paraadidel ballistilisi rakette näidanud.

Lõuna-Korea sõjaväe teatel toimus paraad enne laupäeva koidikut. Miks üritus nii vara peeti, pole veel teada.

Üritusele ei lubatud ühtegi välismaa meedia esindajat ega välismaalast, seega tuginevad analüütikud paraadi hindamiseks redigeeritud riikliku meedia kaadritele.

Kõnes ütles Kim, et on tänulik, et ükski põhjakorealane pole Covid-19-ga nakatunud. "Soovin head tervist kõigile inimestele kogu maailmas, kes võitlevad selle kurja viiruse hädade vastu," lisas ta.

Hoolimata väitest, et riigis pole koronaviiruse juhtumeid, peab Kim jätkuvalt kõrgetasemelisi koosolekuid, et tagada rangete piirangute püsimine. Analüütikute sõnul on väga ebatõenäoline, et Põhja-Korea pole üldse koroonaviiruse juhtumeid kogenud.