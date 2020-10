TÜLI MAJAS: Trumpi ja Bideni teine väitlusdebatt jäetakse ära 

"Nüüd on selge, et 15. oktoobril väitlust ei toimu ja CPD pöörab oma tähelepanu 22. oktoobriks kavandatud lõpliku presidentide väitlusdebati ettevalmistamisele," öeldi komisjoni avalduses, vahendab CNN.

Komisjon teatas neljapäeva hommikul, et kuna Trump andis koroonaviiruse suhtes positiivse tulemuse, peetakse Miamis toimuv väitlusdebatt virtuaalselt. Trump lükkas selle plaani kiiresti tagasi, öeldes, et ta ei ilmu kohale, ja algatas rea üritusi, mis seavad kahtluse alla kõigi üldiste valimisdebattide tuleviku.

Vastuseks Trumpi ülesütlemisele, ütles Bideni pressiesindaja kiiresti, et nemad oleksid virtuaalse formaadiga nõustunud, kuid kuna president Trump keeldus, leiavad nad Bidenile küsimuste esitamiseks mõne teise võimaluse. "On häbiväärne, et Donald Trump jättis ära ainsa debati, kus valijad ise saavad küsimusi esitada, kuid see pole üllatav," ütles Bideni kampaania pressiesindaja Andrew Bates.