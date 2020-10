Prestiižne meditsiiniajakiri: USA valitsus on koroonaviiruse ohjeldamisega täielikult läbi kukkunud ja tuleks võimult kõrvaldada 

“Me avaldame harva juhtkirju, millele on kõik toimetajad alla kirjutanud,” nendib ajakirja peatoimetaja dr. Eric Rubin. Artikis kirjeldatakse detailselt, kuidas USA on riik, kus on enim koroonahaigeid ja viirusesse surnuid. Seni on USAs koroonaviirus diagnoositud enam kui 7,5 miljonil inimesel ning rohkem kui 200 000 inimest on viiruse tagajärjel surnud.

"Kriis on võimu proovile pannud. Meil ei ole patogeeniga võitlemiseks häid vahendeid, seega on riigid sunnitud tegema raskeid otsuseid viirusega võitlemiseks. Siin, USAs, on meie liidrid selles ülesandes täielikult läbikukkunud. Nad on sellest kriisist tragöödia teinud," ütles Rubin.

“Ku keegi teine nii hooletult elusid ja raha raiskaks, oleks sel õiguslikud tagajärjed. Meie juhid on oma tegude ees immuunsed. Valimised annavad meile võimaluse kohut mõista. Mis puutub meie aja suurima tervisekriisi lahendamisse, on meie poliitilised liidrid näidanud, et nad on ohtlikult ebakompetentsed. Me ei peaks laskma neil tappa veel tuhandeid ameeriklasi, jättes neile alles nende töö,” lisab ta.

Seejuures ei toetata artiklis ühtegi kandidaati, vaid kritiseeritakse kõigest Trumpi administratsiooni juhtimisoskusi pandeemia ajal.

Rubini sõnul ei ole ajakiri kunagi valimiste teemal artikleid avaldanud, kuna nad ei ole poliitikaajakiri, aga seekord ei ole asi arvamustes, vaid faktides. “Nad on teinud nii palju vigu, mis ei olnud vaid rumalad, vaid ka hooletud, ja me tahame, et inimesed mõistaks, et olemas on ka tõde, mitte vaid arvamused,” sõnab Rubin.

Näiteks on Rubini sõnul fakt see, et maskide kandmine, sotsiaalne distantseerumine, karantiin ja isolatsioon tõesti aitavad viiruse levikut piirata. “See teadmine ei põhine arvamusel. Nende rakendamata jätmine on poliitiline otsus, aga üritada inimesi veenda, et need ei tööta, on väljamõeldis ja ohtlik,” nendib ta. “Meil ei ole selle pandeemia ohjeldamiseks õigeid liidreid, ma arvan, et me vajame paremat juhtimist,” lisab ta.