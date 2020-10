Eesti 200 juht: Jüri ja Martin, otsige endas üles riigimees või tulge eest ära 

Kui me räägime Eesti tulevikust, siis me räägime uue põlvkonna tulevikust, sellest Eestist, kus nemad soovivad elada. Me oleme see erakond, kes suunab oma pilgu tulevikku ja tegutseb pika plaani järgi.

Me oleme ainuke erakond Eestis, kes võitleb uue põlvkonna huvide eest.

Seetõttu seisame me isikuvabaduste eest – õiguse eest ise otsustada. Inimestena ja riigina. Me oleme igasuguste vabaduste piiramise vastu, mille eesmärk ei ole tegelikult inimest kaitsta, vaid tema õigusi vähendada, teda kiusata. 21. sajandi Eestis ei kiusata mitte kedagi – ei neid, kes käivad kirikus, ega neid, kelle emakeel ei ole eesti keel. Me seisame kindlalt selle eest, et 21. sajandi Eestis ei kiusataks taga inimesi, kes armastavad üksteist ja soovivad, et ühiskond ka seda armastust tunnistaks. Me seisame selle eest, et Eestis saaksid oma armastuse registreerida kõik paarid ja nimetada seda abieluks.

See Eesti on uuendusmeelne, eestimeelne ja liberaalne.

Eesti 200 tahab muutusi – rohepööret majanduses, majanduspoliitikat, mis on ambitsioonikas ja isegi agressiivne, inimesest ja mitte paberist lähtuvat riigi juhtimist ehk personaalset riiki 1,3 miljonile inimesele, maailma tipptasemel ülikoole, oma arengus kõigi eest ära jooksvat nutikat, iseseisvat ja isepäist digiriiki Eestit.

Aga teate, neid plaane oskavad teha paljud ja neidsamu sõnu kuuleb kõikide poliitikute suust. Kuid mis ma kahe aasta jooksul poliitikas õppinud olen, on see, et tegelikult ei loe sinu targad mõtted, vaid loeb sinu tahe, julgus ja võime neid muutusi ka teha. Ei loe see, mida sa ühest või teisest asjast arvad või kui nutikas on sinu reformikava, vaid loeb see, MIKS SA POLIITIKAS OLED!

Me tahame muutusi. Suuri, põhjalikke. Ja meil on julgus neid tegema minna.Meil tuleb peagi see võimalus.