Armeenia ja Aserbaidžaani vahel pidi algama relvarahu, Armeenia teatas nüüd, et neid rünnati rakettidega 

Samal ajal, kui Mägi-Karabahhis relvarahu pidi algama, teatas Armeenia kaitseministeerium, et Armeenia lõunaosas asuvat Kapani linna tabasid raketid. "Äsja korraldati raketirünnak Kapani linna vastu. Rünnaku tagajärjel on hukkunuid ja vigastatuid," teatab Armeenia kaitseminister sotsiaalmeedia vahendusel.

Aserbaidžaani kaitseministeerium rakettide eest aga vastutust ei võta. "Armeenia poole teated Kapani linna tulistamisest rakettidega Aserbaidžaani relvajõudude poolt ning tapetute ja haavatute olemasolust on valed. See on vastase järjekordne provokatsioon," väidab Aserbaidžaani kaitseministeerium.