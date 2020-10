Erakond Eestimaa Rohelised toetavad abielu kahe täiskasvanu vahel, soost sõltumata 

Eestimaa Rohelised - ametlik poliitiline seisukoht abielu ja referendumi teemal



Eestimaa Rohelised pooldavad esimese Eesti erakonnana kahe täiskasvanud inimese, sõltumata nende soost, õigust abielluda. Rohelised on seisukohal, et abielu tuleb sätestada perekonnaseaduses kahe inimese vahelise liiduna sõltumata nende soost.



Ühtlasi kutsume kõiki isikuvabadusi austavaid Eesti erakondi avalikult meie seisukohaga ühinema. Praegu on aeg selgeks ja ühetimõistetavaks sõnumiks, et Eesti on tolerantne, solidaarne ning inimeste valikuvabadusi austav riik.



Taunime tänase koalitsiooni poolt kavandatavat rahvahääletuse korraldamist põhiseaduse muutmiseks abielu küsimuses, olgu see juriidiliselt siduv või mitte. Oleme seisukohal, et otsedemokraatlikud meetodid ei ole mõeldud selle jaoks, et enamus otsustaks vähemuste küsimuse üle ning peame antud referendumi sidumist kohalike omavalitsuste volikogude valimistega demokraatiat pärssivaks ning küüniliseks populismiks.



Eesti on sekulaarne riik, kus kehtib usu- ja veendumusvabadus, seega on usuorganisatsioonide endi otsustada, milliseid abielu vorme nad tunnustavad.