Beebi suvalisest valikust saab eelistus 

Teadlased on ammu teadnud, et täiskasvanud langetavad elu jooksul enam-vähem sarnaste asjade vahel meelevaldseid valikuid, millest saavad eelistused. Kuid sama ilmnes 10–20 kuu vanuste laste käitumist uurides. Kui neile anti valida kahe värvilise klotsi vahel, eelistasid lapsed ka edaspidi esimesena välja valitud klotsi – ehkki see oli üsna sarnane teistega. „Nad oleksid nagu arutlenud: „Hm, eelmine kord ma seda lelu ei valinud, ju see siis ei meeldinud mulle eriti,“ seletas uurimuse kaasautor Lisa Feigenson Science Dailyle. „Ma valisin selle, järelikult mulle meeldib. Teist asja ma ei valinud, järelikult see pole nii hea. Täiskasvanud teevad selliseid järeldusi kogu aeg.“