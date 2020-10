ÕL VIDEO | KGB Pobeda ja Bulgaaria kompartei juhi Tšaika vahele mahutas end kultus-Mustang 

Mustangi praeguse omaniku Sven Kuklase ja tema isa Mati autokogus on aga ka Tšaika, millega on sõidutatud Leonid Brežnevit, Fidel Castrot, Todor Živkovit ja kosmonaut Juri Gagarinit. Küllap on siiski kogu haruldasim eksponaat kuuesilindrilise mootoriga KGB Pobeda. Neid tehti vaid sadakond. Nüüd on neil autotallis ka kaunis ja jõuline Ford Mustang Mach 1, mis on 37aastase pereisa Sveni unistus olnud lapsest peale.