Eesti uudised Metsadiplomaat: Mati Sepp suudab ühtmoodi rääkida nii metsatöösturite kui puukallistajatega Asso Ladva , täna, 17:21 Jaga: M

GALERII

ELUGA METSAS: Looduskaitsja Mati Sepp on kolmandat põlve metsamees, praegu on ta üks nimekamaid metsakaitsjaid, kes on isegi filmi sisse pandud. Foto: Martin Ahven

„Pidin psühholoogi juures käima, et saada relvaluba. Tema rääkis mulle oma muresid, kuulasin teda tund aega. Tal on seenemetsad maha raiutud, tal ei ole sellest kellelegi rääkida ja tal oli nii hea meel, et ma ta ära kuulasin ja talle nõu andsin. Pärast ütles, et ma olen väga vale ameti valinud, ma peaksin psühholoog olema. Aga raha võttis ikkagi,“ naerab metsamehest looduskaitsja Mati Sepp.