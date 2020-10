Eesti uudised Meie mees Jerevanis: armeenlased enne surevad, kui langevad aserite võimu alla Asso Ladva , täna, 19:16 Jaga: M

POLE BAKUUSSE OODATUD: Karabahhi sõiduks tuleb välismaalasel küsida lisaks Armeenia ja Karabahhi võimude loale ka Aserbaidžaani nõusolek. ERRi korrespondent Anton Aleksejev seda ei saanud ja on aserite riigi jaoks ebasoovitav isik. Foto: Daisy Lappard / Ajakirjade Kirjastus

„Mõned päevad tagasi avaldati uudis, et kaks ajalehe Le Monde ajakirjanikku said haavata, kuid uudis polnud see, et surma sai kolm rahulikku elanikku ja 40 raketti tulistati linna pihta. Minu eesmärk on näidata, kui kole on sõda ja kuidas inimesed kannatavad,“ räägib Eesti Rahvusringhäälingu korrespondent Anton Aleksejev, kes praegu viibib Armeenias, kuid kavatseb Karabahhi tagasi minna.