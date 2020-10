Juhtkiri | Kuluhüvitiste pantvangid 

Eriti halb, kui kulutuste tagant võib aimata skeeme, mille mõte näib olevat hüvitiste konverteerimine vabalt kasutatavaks palgarahaks – või kelle taskusse läheb autoritasu, kui rahvasaadik laseb hüvitada enda kirjutatud raamatuid, mida valijatele kohtumistel pihku suruda. Kelle asi on sekkuda, kui saadik ostab iseendalt (või pereliikmelt) tõlketeenust, koolitust või kasvõi juukselõikust?

Teisalt paistavad riigikogu liikmed omamoodi kuluhüvitiste pantvangidena, sest nende kasutamisest ei õnnestu loobuda isegi neil fraktsioonidel, kes on pooldanud hüvitiste kaotamist. Kas sel puhul aitaks hüvitatavate kulude rangem piiritlemine või leiaksime end peagi olukorrast, kus ametnike tööpanus ületab tšekkide analüüsimisel mõistliku piiri?

Või tuleks kuluhüvitisi näha riigikogulaste palga osana, samamoodi nagu jõuab esinduskulu otse ministrite arvele, ilma et nad peaksid selle kulutamise asjus kellelegi aru andma? Muidugi ei tohiks sel juhul lähtuda kulutajate tasemest, vaid pigem võtta aluseks senine keskmine kulu riigikogu liikme kohta ehk siis maksumaksja panus ei suureneks. Rumalasti ei pea end ju tundma mitte see, kes tasub arvete eest ise, vaid too, kes teeb maksumaksja raha eest häbematult kulutusi, milleks ta ei avaks ilmselt kunagi enda rahakoti raudu.