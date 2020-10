Seisukoht | Pidu jätkub alkoholi müügipiirangu kiuste  

Esimese viiruselaine ajal pandi kõik ööklubid ja baarid kinni. Paraku said asutused lahti olla vaid mõned kuud, kui valitsuselt tuli juba uus piirang. Nagu öeldakse, on meelelahutusvaldkond viiruse ajal esimene, mis pannakse kinni ja viimane, mis tehakse lahti. Mõistagi peavad baarid ja ööklubid leidma mingi nipi, et nad ei peaks uksi jäädavalt sulgema ning et nad suudaksid koroonakriisi üle elada.